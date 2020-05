Mauro Icardi si allontana? Sì, anche se la Juve di certo non lo molla. E le alternative? Non mancano. Aspettando che si sciolga il nodo Gonzalo Higuain, ora è Arek Milik a rappresentare il piano B più caldo. Anche se poi c'è Jorge Mendes che propone Raul Jimenez. E sull'asse che porta al Chelsea può tornare d'attualità il profilo di Olivier Giroud. Mentre per il futuro la Juve non molla Kaio Jorge. E siamo solo all'inizio...