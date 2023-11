Rinnovi, ma non solo. La missione di Giuntoli e Manna prosegue, ma tra un prolungamento e l’altro continuano i sondaggi per rinforzare la rosa nell’immediato viste le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (scommesse). Come si legge sulla Gazzetta, a centrocampo, oltre all’occasione in prestito Kalvin Phillips (City), si valutano altre ipotesi: in Francia si parla di un ritorno di fiamma per Kouadio Koné (Borussia Moenchengladbach). Tra i last minute in saldo resiste Bernardeschi (ora a Toronto) e spunta Nandez (Cagliari).