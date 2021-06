Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma, in rotta definitiva col Milan e pronto a trasferirsi a parametro zero con l'assistenza del super procuratore Mino Raiola? Un'ipotesi arriva da Transfer20, secondo cui ci sono tre club in lizza per accaparrarsi il portiere campano. Si tratta di Barcellona, Paris Saint-Germain e Juventus. Attenzione però: rimane sempre uno spiraglio in Premier League. Insomma, Donnarumma è ambito da molte parti, e non potrebbe essere altrimenti viste le sue doti rapportate all'età. Nel frattempo, difenderà i pali dell'Italia agli Europei.