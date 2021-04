Antoine Griezmann è uno dei papabili protagonisti di uno scambio con la Juventus per Dybala. Ma l'attaccante francese, campione del Mondo e compagno di Messi & co. al Barcellona, è finito sul taccuino di diversi club importanti. Innanzitutto il Paris Saint-Germain, che gli consentirebbe di tornare in patria. O meglio, di giocarci per la prima volta da professionista, dato che ha militato sempre in Spagna finora. E poi il Liverpool, che sta pensando a lui in caso di partenza di Salah. Secondo Todofichajes.com il Barça valuta Griezmann almeno 80 milioni di euro.