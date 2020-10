Houssem Aouar, cognome e nome di un talento annunciato ed esploso l’anno scorso, che la Juventus ha ammirato da vicino in Champions League. In estate il club bianconero ha anche tentato l’approccio con il Lione, ma le richieste del presidente Aulas si sono rivelate eccessive. Non solo la Juve si è informata, ma anche tanti altri top club: stando a quanto riporta Tuttosport, anche Arsenal e Paris Saint-Germain seguono con grande interesse il centrocampista francese.