Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato anche di Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 in scadenza di contratto seguito con attenzione anche dalla Juve, che pare si sia già messa in contatto con il suo entourage. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore tedesco: "Non posso prevedere il futuro. Non so se i suoi agenti stanno parlando con altri club, ora è possibile. Sono sicuro che lui sa quanto io lo apprezzi: siamo in contatto con lui, il club sta facendo del suo meglio".