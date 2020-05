1









La Juventus sta pensando al futuro, non solo per quanto riguarda la prossima stagione, ma anche per gli anni a venire. Così, vista l'età di Giorgio Chiellini - pronto al rinnovo - e Leonardo Bonucci - trentatré anni il Primo maggio - ecco che si cercano giocatori che ne possano cogliere l'eredità. Per questo, come riporta Calciomercato.com, ecco che il nome del 2002 del Sassuolo Stefano Piccinini. Centrale di piede destro, si ispira proprio a Bonucci, con uno stile di gioco molto improntato sull'anticipo e sulla capacità di giocare il pallone, anche in situazioni di pressing avversario. Su di lui, però, c'è anche l'Inter, segno che il suo nome sta iniziando a circolare con insistenza.