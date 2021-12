, attaccante che ha fatto la storia dellae che oggi spera di fare quella del(dove ha giocato a inizio carriera) da vice-presidente, ruolo per cui si è candidato, ai microfoni della trasmissione argentina Presion Alta, ha parlato dell'allenatore, consigliandolo proprio alla Juve."Uno degli esempi più chiari è stato. Era nel Castilla e quando illo ha promosso a guidare la prima squadra, aveva la personalità manageriale per dimostrare che era un allenatore capace. Marcelo non avrebbe avuto problemi a dirigere una squadra e un club di questa portata". In scadenza di contratto il 31 dicembre, Gallardodovrebbe lasciare il River Plate dopo sette anni e mezzo: