Chelsea, Arsenal e Barcellona sarebbero interessate ad Adrien Rabiot. Lo riporta fichajes.net. Intanto, a DAZN, così Adrien ha parlato del suo presente alla Juve: "In campo do sempre il 100%, ma è difficile mantenere lo stesso livello in tutte le partite. La prestazione contro l'Inter, o quelle più recenti, sono state di alto livello. Devo ripeterle ogni weekend ed è questa la cosa più difficile".