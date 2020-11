Ieri è tornato al gol, anzi, alla quasi doppietta che ha chiesto persino alla EUFA, rimostrando un po’ di Joya in volto. Paulo Dybala è tornato a sorridere, con (quasi) due gol dal basso coefficiente di difficoltà grazie agli errori del portiere del Ferencvaros, ma ciò che importa è aver finalmente ritrovato la gioia di quando la palla oltrepassa la linea della porta. Perché l’argentino è reduce da un periodo travagliato, dove sullo sfondo regna lo stallo sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Non si registrano nuovi sviluppi su questo fronte, i discorsi sono bloccati su due posizioni ancora distanti, alimentando così la pressione del mercato. Come riporta Calciomercato.com, su Dybala ci sono Manchester United, Psg e Manchester City.