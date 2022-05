Il termine della stagione della Juventus si avvicina e, di conseguenza, iniziano le riunioni di mercato negli uffici della Continassa. In entrata e in uscita, la dirigenza bianconera si muove su entrambi i fronti. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, sarebbero in particolare tre le situazioni che preoccupano, per il mercato in uscita. Alex Sandro, Rabiot e Arthur: questi i nomi dei calciatori la cui situazione potrebbe essere uno scoglio per le entrate. Il valore degli ingaggi di tutti e tre i giocatori è di circa 20 milioni.