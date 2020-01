Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juventus, ha opzioni di riacquisto non formali per alcuni giovani ceduti in questi anni. Oltre al più recente Moise Kean i bianconeri hanno un'opzione di riacquisto "morale" (la classica stretta di mano) per riportare a Torino sia Riccardo Orsolini che Rolando Mandragora. I bianconeri, hanno calciatori in prestito per 96 milioni di euro (83 più 13 di bonus).