Nonostante un avvio di stagione non indimenticabile Adrien Rabiot continua ad essere uno dei centrocampisti più seguiti a livello europeo. Il francese è stato cercato dal Lione prima del sorteggio di Champions che ha accoppiato il club transalpino con la Juve negli ottavi di finale ma anche Tottenham e Arsenal hanno fatto un sondaggio per l'ex Psg che però Paratici considera assolutamente incedibile. Ci vorrà un'offerta fuori mercato per far cambiare idea alla Juve che fino a fine stagione non ha intenzione di considerare offerte per il calciatore che si sta ancora ambientando all'Italia e alla Serie A.