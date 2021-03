Tra i problemi della Juventus in questa stagione c'è anche il centrocampo, un reparto che ha perso qualità e negli ultimi anni ha abbassato l'asticella. Pirlo ha già chiesto rinforzi in quel reparto, fin dal suo arrivo. Secondo La Gazzetta dello Sport il CFO bianconero Fabio Paratici si sta muovendo per il mercato estivo. Su tre profili in particolare: Pogba, considerato un vero e proprio pallino del dirigente della Juve, Locatelli, per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni, e Aouar, nel mirino già da diverso tempo.