Il mercato estivo si avvicina e la Juventus inizia a pensare ai colpi della prossima stagione. Sicuramente i bianconeri dovranno andare alla ricerca di un grande attaccante, capace di trasformare in gol tutte le palle servite da Dybala e Ronaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve per rinforzare l'attacco starebbe pensando in grande. Tre i nomi su taccuino di Fabio Paratici: Gabriel Jesus del Manchester City, Timo Werner del Lipsia e Mauro Icardi ancora in bilico fra Inter e PSG. Tre attaccanti, tre grandi nomi per un Juve che vuole imporsi anche in Europa.