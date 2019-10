Non c'è solo Mauro Icardi nella lista della spesa della Juventus per la prossima stagione. Fabio Paratici è sempre alla ricerca di un attaccante giovane ma già pronto e testato a livello internazionale. Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport, se i bianconeri non dovessero riuscire a prendere Mauro Icardi (che può essere riscattato dal PSG) si tufferebbero su uno tra Harry Kane e Gabriel Jesus. Il brasiliano, in particolare, sta vivendo un momento di flessione con il City di Pep Guardiola.