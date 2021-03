Ronaldo via dalla Juve? Le voci si rincorrono, ad oggi non è più utopia come si pensava fino a qualche mese fa. E intanto iniziano a circolare i primi nomi dei possibili sostituti: il primo è quello di Mauro Icardi, già cercato dalla Juventus prima che si trasferisse al Psg; l'altro il Kun Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City e che già da ora è libero di trovare un accordo con altri club per la prossima stagione; il terzo nome è quello di Arek Milik, col quale la Juve aveva trovato un principio d'accordo un anno fa e che potrebbe lasciare il Marsiglia dopo soli sei mesi.