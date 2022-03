In vista del sempre più probabile addio di Alex Sandro a fine stagione, prosegue in casa Juventus il casting per individuare il sostituto del brasiliano per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i candidati ci sono anche Emerson Palmieri del Chelsea (attualmente in prestito al Lione), Renan Lodi dell'Atletico Madrid e Grimaldo del Benfica.