Quest'estate sarà rivoluzione nel centrocampo dellaé in uscita, il rinnovo dié complicato e il riscatto diappare molto lontano. Per questo la dirigenza bianconera si guarda attorno, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Aspettando di conoscere con precisione il futuro (anche a livello di nuovi dirigenti, Giuntoli resta un’opzione), i bianconeri tengono le antenne dritte su Marcelo Brozovic e sul possibile divorzio dall’Inter. Ma alla Continassa sono segnalati attivi soprattutto su Frattesi (Sassuolo)e Gonzalez (Lecce)".