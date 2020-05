La Juventus sta iniziando a pianificare il mercato aspettando una data per la ripresa del campionato. Trattative in entrata ma anche in uscita, sono tre i giocatori che a fine stagione possono salutare i bianconeri: il primo è Gonzalo Higuain, fuori dai progetti della Juve e nel mirino della Juventus con l'ipotesi Mls sullo sfondo; l'altro è Adrien Rabiot: alla dirigenza non è piaciuto il suo ritardo nel rientrare a Torino dopo il lockdown e, preso a zero in estate, potrebbe rappresentare una plusvalenza. Piace all'Everton di Ancelotti e potrebbe rientrare in qualche scambio con altri club; l'ultimo, è Miralem Pjanic, per il quale Paratici nelle ultime settimane ha parlato con il Barcelllona, ma sono sempre vive le ipotesi Chelsea e Psg.