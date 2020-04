1









Tre contropartite per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta Tuttosport sono tre i calciatori che la Juve sta pensando di offrire al Napoli per l'attaccante polacco che può lasciare il San Paolo al termine della stagione. Si tratta di Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero, difensore centrale in prestito al Genoa che la prossima stagione dovrebbe tornare in bianconero. La Juve però starebbe già pensando di offrirlo come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante ex Ajax che De Laurentiis valuta almeno 40 milioni di euro.