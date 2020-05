Per arrivare prima di tutti su Federico Chiesa, la Juve si gioca la carta delle contropartite. Chi mettere sul piatto? Secondo Tuttosport,possono essere le pedine giuste per convincere la Fiorentina che nelle ultime settimane - attraverso le parole del presidente Commisso - ha aperto all'eventuale addio del giocatore. Un terzo nome, che piace ai viola, è quello di Luca Pellegrini, che potrebbe far comodo a Iachini se la Fiorentina non dovesse riscattare Dalbert dall'Inter.