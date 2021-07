La Juventus ha scelto il vice Alex Sandro per la prossima stagione: sarà Luca Pellegrini, il classe '99 rientrato dal prestito al Genoa. Con il suo ritorno è in uscitache potrebbe fare il percorso inverso al compagno e coetaneo (anche lui è un '99). Su Frabotta infatti c'è il Genoa ma anche l'Empoli, entrambe vorrebbe prenderlo in prestito secco. Il club che sta pensando di fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo invece è l'Atalanta, come racconta Tmw.