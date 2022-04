Resta in bilico il futuro di Adrien Rabiot, protagonista di un periodo positivo dopo una stagione con più ombre che luci. E ora, secondo le indiscrezioni, le sue pretendenti stanno aumentando. A parlare del centrocampista francese della Juve è il portale specializzato spagnolo Fichajes.net, secondo cui il classe 1995 ex PSG è finito nel mirino di Chelsea, Arsenal e Barcellona. I bianconeri lo farebbero partire per una cifra oscillante tra i 15 e i 20 milioni di euro, vista anche la volontà di liberarsi del suo pesante ingaggio.