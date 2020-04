1









Non solo rinforzare la Juventus di Maurizio Sarri, ma il club lavora anche sui giovani prospetti che ha in casa. Un nome richiesto da diverse squadre di Serie A è quello di Wesley, terzino destro brasiliano in forza nella Juventus Under 23 di Fabio Pecchia. Stando a quanto riporta SerieBnews.com, il classe 2000 assistito da Mino Raiola non interessa solo a Sassuolo e Brescia, ma in lizza ci sarebbe anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic. All’età di 20 anni è giunto il momento di affacciarsi nel calcio dei grandi, in piazze che gli consentano di crescere e affermarsi ad alti livelli.