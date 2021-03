Dopo non averla trovata nel mercato di gennaio, in estate la Juventus continuerà la caccia a una punta. Almeno, una. Perché in quel senso tutto gira intorno a Cristiano Ronaldo. Detto questo, i bianconeri lavorano per trovare almeno un altro attaccante da aggiungere a quelli presenti attualmente in rosa. La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono tre giocatori che piacciono a Paratici & co. ma per il momento sono tenuti in stand by. E sono: Dzeko, Giroud e Jimenez. I loro nomi sono lì, nella lista mercato, in attesa di nuovi sviluppi.