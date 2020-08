Lavori in corso per l'attacco della Juventus: Fabio Paratici è a caccia di un titolare ma anche di una quarta punta, giovane di qualità per poter essere protagonista anche in futuro. I nomi più caldi sono tre: il primo è il ritorno di Moise Kean dall'Everton dopo la cessione in Premier un anno fa, gli altri due sono quelli di Andrea Pinamonti del Genoa (l'Inter ha una recompra fissata a 19 milioni) e Gianluca Scamacca, rientrato al Sassuolo dal prestito all'Ascoli.