Secondo quanto ripreso dal Daily Express c'è anche la Juventus in prima fila per il trequartista della Lazio, Luis Alberto, che tanto bene ha fatto in questa stagione. Insieme ai bianconeri è forte il pressing dell’Everton, anche se il presidente Lotito ha già fatto sapere che non cederà le sue stelle se non davanti a offerte fuori mercato. La Juve, tra le fila dei biancocelesti, continua a seguire anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che, nelle intenzioni dei bianconeri, è l’alternativa ideale, e a buon mercato, di Paul Pogba, che resta la prima scelta, ma che il Manchester United lascerà partire solo a fronte di un’offerta molto elevata.