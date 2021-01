Arkadiusz Milik può essere un'opportunità a parametro zero per fine stagione, a meno che non venga acquistato in questa finestra di gennaio. La Juventus osserva gli sviluppi della trattativa tra il Marsiglia e il Napoli. Come rivela infatti Calciomercato.com il club francese ha già avanzato un'offerta, da 8 milioni di euro. Il club partenopeo però ha rifiutato, perché al momento per l'attaccante polacco ne chiede 15. I contatti continueranno nei prossimi giorni, vedremo se la società di De Laurentiis abbasserà le pretese per Milik e riuscirà a monetizzare un minimo dalla sua cessione.