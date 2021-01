2









La quarta punta non rappresenta una necessità per la Juventus, che invece è sempre attenta ai giovani in circolazione da monitorare per il futuro. Lavoro in prospettiva quello dei bianconeri, con un occhio al presente e l'altro proiettato sul domani, alla ricerca dei talenti da studiare per poi affondare il colpo anticipando la concorrenza.



ULTIMA PARTITA - E' quello che si augura la Juventus con Rachid Kouda, mezz'ala classe 2002 che gioca nella Folgore Caratese in Serie D, girone A. Due gol e un assist in 14 presenze quest'anno, chi lo conosce bene giura che è un talento vero e quella di oggi potrebbe essere l'ultima gara con la maglia della sua squadra. A vederlo in tribuna ci sono anche rappresentati della Juve, che dopo la partita porteranno avanti i contatti con la Caratese per chiudere la trattativa il prima possibile per evitare sorpassi da altri club.



IN SINERGIA - Sul giocatore infatti ci sono anche Udinese, Genoa e soprattutto il Cagliari, col quale i bianconeri potrebbero fare un affare in sinergia: prenderlo e lasciarlo in rossoblù per maturare e fare esperienza, in attesa di capire poi se portarlo definitivamente a Torino. La sensazione è che i due club non vogliano farsi concorrenza uno con l'altro, ma trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti per far fare il grande salto a questo ragazzo. Gli scout bianconeri lo seguono in gran segreto da molto tempo, le relazioni sono positive e la Juve vuole stringere i tempi. Occhi puntati su Kouda, il gioiellino della Caratese pronto a esplodere.