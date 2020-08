1







di Francesco Guerrieri

Vendere per comprare. La priorità della Juventus è il mercato in uscita, sul quale Fabio Paratici sta lavorando da tempo con l'obiettivo di piazzare quei giocatori che rischiano di trovare meno spazio nella nuova Juve di Andrea Pirlo. Poi si penserà anche al mercato in entrata, per il quale la Juve sta cercando un regista e un attaccante da affiancare a Ronaldo e Dybala.



L'AFFARE - Intanto, i bianconeri stanno provando a chiudere un colpo in prospettiva: con il Novara c'è una trattativa avanzata per Tommaso Barbieri, sulla base di 1,4 milioni di euro compresi i bonus. Terzino destro, classe 2002, è stato seguito dagli scout di Paratici per quasi tutta la stagione in Serie C e dopo averlo visto da vicino si sono convinti ancora di più delle qualità di questo ragazzo. Un giovane da prendere e girare in prestito per dargli la possibilità di crescere senza pressioni e giocare con continuità.



A CHI PIACE - In questa stagione Barbieri ha totalizzato 18 presenze tra campionato e Coppa Italia trovando anche il primo gol tra i professionisti (contro l'Albinoleffe). E' stato tra i protagonisti della Nazionale Under 17 che a novembre ha giocato il Mondiale in Brasile attirando nel corso della stagione gli occhi di diversi club. Oltre alla Juve, infatti, durante l'anno sono andate a osservarlo anche Sassuolo e Atalanta, e dall'Inghilterra sono venuti gli scout del Chelsea per studiarlo di persona. Negli ultimi giorni si è fatto avanti anche l'Atletico Madrid, ma in questo momento i bianconeri sono in pole per il giocatore. Non solo mercato in uscita per la Juve, che guarda al futuro e tratta Barbieri del Novara.