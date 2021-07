Contatti fitti, vicini alla risoluzione dell'affare, tra Juventus e Atalanta per Gianluca Frabotta. Le due società, quindi, sarebbero vicine a chiudere la trattative sulla base di un prestito con diritto di riscatto; a riportarlo Gianluca Di Marzio. L'esterno, chiuso alla Juventus da Alex Sandro e Luca Pellegrini, potrebbe sfruttare l'occasione per continuare il proprio percorso di crescita con un allenatore come Gasperini che cura particolarmente l'aspetto atletico e tattico dei calciatori che giocano sull'esterno.