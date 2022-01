Il mercato della Juventus è tutt’altro che chiuso, anche e soprattutto in entrata: questo il primo punto, da fissare. No, il colpo Vlahovic non chiude la finestra di calciomercato invernale e alla Continassa sono ore frenetiche, per chiudere le ultime trattative prima del gong finale, programmato il 31 gennaio alle ore 20. Si lavora, in particolare, per rinforzare il centrocampo, settore di campo spesso nel mirino della critica. Si cambia, quindi, per accontentare Massimiliano Allegri e tentare l’assalto, nella seconda parte di stagione, al quarto posto in campionato, così come ai quarti di Champions League. In questo senso, il trasferimento di Bentancur al Tottenham sembra ormai prossimo, dopo l’accelerata di Paratici di ieri sera, e quello slot dovrà necessariamente essere riempito.



ZAKARIA – Come dicevamo, è il centrocampo l’oggetto del lavoro degli uomini di mercato della Juventus, in queste ultime ore della sessione invernale. L’obiettivo primario è ormai chiaro e risponde al nome di Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 di proprietà del Borussia Mönchengladbach, ma in scadenza di contratto. Con il calciatore, la dirigenza bianconera ha già trovato l’accordo, manca quello quello con il club tedesco. La Juventus offre una cifra inferiore ai 7 milioni richiesti, ed è disposta ad arrivare alla cifra aggiungendo dei bonus alla parte fissa. Questo il fulcro della questione, si continua a trattare e con l’uscita di Bentancur la strada sembra essere in discesa.