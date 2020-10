In estate Jorge Mendes è stato il regista dei contatti tra Juventus e Wolverhampton: tanti i nomi sul tavolo, come Raul Jimenez, Rugani, Douglas Costa. E anche Adama Traorè, che l’agente portoghese propose alla Juve. L’esterno piace anche a Liverpool e Real Madrid, ma come scrive il Times, il rinnovo con gli Wolves sarebbe ad un passo. Pronti 4 milioni di euro a stagione per il nazionale spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona.