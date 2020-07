Da giorni si parla dell'interesse della Juventus per il 24enne esterno del Wolverhampton Adama Traore. Il calciatore interessa anche al Manchester City e il Barcellona e Espn conferma l'interesse dei bianconeri per l'esterno che in questa stagione ha totalizzato 6 gol e 12 assist in 47 presenze con i Wolves dove i bianconeri osservano con interesse anche il centravanti Raul Jimenez, ariete messicano che però viene valutato almeno 60 milioni di euro dal club inglese.