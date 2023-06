Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo grande attaccante per sostituire Benzema. Al di là dell'obiettivo numero uno che resta Mbappé, ci sono altri tre attaccanti nella lista deisecondo AS. Ovvero Kane, Vlahovic e Osimhen, Per il centravanti del Tottenham c'è il dubbio che riguarda l'età e la volontà di non investire cifre importanti per un 30enne. Mentre per Osimhen c'è l'ostacolo del prezzo, molto superiore ai 100 milioni di euro. Ecco perché Vlahovic potrebbe essere il candidato perfetto, giovane e con una valutazione non troppo elevata.