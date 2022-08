Uno dei punti fermi di questa fase di mercato dellaè quello delle uscite. Bisogna liberare spazio in rosa, prima di tornare a comprare. Tra i calciatori in partenza c'è Daniele. Il club bianconero, come riporta il Corriere dello Sport, gradirebbe la destinazione Galatasaray, club che può pagare interamente il suo ingaggio. Le richieste, però, non mancano anche in Italia: Sampdoria, Verona ed Empoli che, al contrario dei turchi, non possono pagare interamente i 3 milioni di ingaggio del centrale.