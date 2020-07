Nonostante Arek Milik ammicchi, da Napoli, alla Juventus, il club partenopeo sta ascoltando tutte le offerte per l’attaccante polacco. I bianconeri si sentono forti del gradimento del giocatore, ma a trattare c’è De Laurentiis, che preferirebbe cedere l’ex Ajax ad un’altra squadra, per non ricadere nel deja-vù Higuain. Da questo punto di vista, il mercato non aiuta la Juventus, perché su Milik ci sono Atletico Madrid e Tottenham. Stando a quanto riporta il Daily Mail, gli Spurs sarebbero disposti ad inserire Lucas Moura come contropartita tecnica, giocatore in passato già accostato al club partenopeo.