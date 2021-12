Il Daily Mail racconta di un ritorno di fiamma del Tottenham per Weston. Il centrocampista della Juventus piace molto a Paratici che l'aveva portato a Torino e già a gennaio potrebbe fare un tentativo con il suo ex club. L'americano sta conquistando la fiducia dei bianconeri, perciò la Juve per lui chiede almeno 30 milioni di euro.