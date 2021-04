Jerome Boateng sarà un’occasione di mercato per molti top club, in quanto si libererà a fine stagione dal Bayern Monaco a parametro zero. Il difensore tedesco è stato accostato a Juventus e Inter, che hanno preso nota della folta concorrenza, in particolare del Tottenham. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, gli Spurs – che hanno appena esonerato José Mourinho – starebbero continuando a seguire il giocatore e sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 12 milioni di euro come offerta per l’ingaggio.