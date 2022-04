13









La fascia sinistra sarà oggetto di restauro, nella prossima sessione di calciomercato estiva. In questo senso, la Juventus lavora per inserire nuove pedine. A bloccare sul nascere i lavori, però, potrebbe essere Alex Sandro che dovrà decidere se restare fino alla scadenza del contratto, nel 2023, o se tentare una nuova esperienza. Il brasiliano, nell'ultima stagione, non ha convinto e i bianconeri sarebbero pronti a lasciarlo partire. Il nome in cima alla lista per sostituirlo, secondo Tuttosport, sarebbe Emerson Palmieri. Per quel che riguarda Renan Lodi, invece, spaventano le richieste economiche dell'Atletico Madrid.