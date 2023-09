Nicolòprova a tornare grande. La sua parentesi in Premier League é cominciata nel migliore dei modi e la Juventus non ha smesso di tenergli gli occhi addosso. Come riporta calciomercato.com: "Zaniolo ad agosto si è trasferito a Birmingham in prestito oneroso (5 milioni di euro) dal Galatasaray, con diritto di riscatto fissato a 27, bonus compresi. Ma l'estate prossima tutto può succedere. Soprattutto se arriverà la chiamata bianconera".