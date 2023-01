Diego Pablo Simeone in conferenza stampa è stato chiaro e ha ribadito che, sebbene ci siano necessità impellenti di mercato, non sarà facile per la situazione economica dell'Atletico Madrid. E secondo la stampa spagnola è questo ciò che sta frenando l'arrivo di Memphislasciando aperta una porta perche nelle ultime due sessioni di mercato hanno sfiorato e sondato il terreno per l'olandese.