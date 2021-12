Torna di moda una vecchia idea nel complesso casting per l'attacco bianconero. Secondo le indiscrezioni laha ricominciato a pensare a, che asta deludendo e non si è mai ambientato del tutto, segnando con regolarità solo in Europa League. I rapporti tra i due club sono ottimi, pertanto più di una riflessione sta tornando all'ordine del giorno, viste anche le difficoltà nell'arrivare ad altri nomi come Vlahovic - sempre in cima alla lista dei desideri - ma anche Cavani, Martial, Aubameyang, Icardi e Scamacca.