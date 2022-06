Torna di moda Hector Bellerin in casa Juve. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di AS, per il terzino destro classe 1995 è forte il richiamo dell'Italia, consapevole che il Betis Siviglia non ha la forza economica per trattare il suo acquisto a titolo definitivo dall'Arsenal. Su di lui c'è anche la Roma, quindi un suo approdo in Serie A potrebbe davvero realizzarsi.