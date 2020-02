Torna di moda il nome di Corentin Tolisso per il centrocampo della Juventus. Il francese ex Lione è stato scaricato dal Bayern Monaco, non rientra più nei piani del club e secondo Calciomercato.com può esserci un ritorno di fiamma con il club bianconero che era arrivato vicinissimo al suo acquisto nel 2017 quando invece Tolisso firmò con il Bayern Monaco che spese 40 milioni di euro per il suo cartellino. ​Tolisso ha collezionato 63 presenze con la maglia del Bayern, con un bottino di 14 reti. Ma è in questa stagione che il suo rendimento è precipitato, soprattutto in campionato, visto che in Champions le cifre recitano 2 gol e 3 assist in 5 apparizioni.