2









Torna di moda un centrocampista in casa Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sono ancora interessati a Leandro Paredes del PSG. Anche lui può arrivare nell'ambito di uno scambio visto che ai parigini piacciono sia Douglas Costa che Miralem Pjanic e Alex Sandro. Il centrocampista bosniaco, però, sarebbe più vicino al Barcellona con il quale la Juve continua a discutere del possibile scambio con il brasiliano Arthur. Paredes era già stato accostato alla Juventus lo scorso gennaio ma non si concretizzò un possibile scambio con la Juve che includeva Emre Can, poi passato al Borussia Dortmund.