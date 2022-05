Idea Paredes per la Juve. Di nuovo. Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri stanno monitorando con interesse la situazione del centrocampista argentino, che potrebbe lasciare il PSG soprattutto se a Parigi dovesse approdare un giocatore di peso come Paul Pogba. Legato al club degli sceicchi fino al 2023, l'ex Empoli e Roma potrebbe diventare un nome caldo per la Vecchia Signora, dalla quale era già stato corteggiato in anni passati.