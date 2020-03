1









La Juventus sta cercando un terzino sinistro da affiancare ad Alex Sandro per la prossima stagione, così torna di moda anche il nome di Marcelo del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, i bianconeri vorrebbero sfruttare l'amicizia con Cristiano Ronaldo, oltreché un contratto in scadenza 2021, per offrire al brasiliano un contratto quadriennale.