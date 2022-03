La Juve pensa (di nuovo) a Luis Alberto. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it, sottolineando che il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione, anche a causa dei rapporti non esattamente sereni con Maurizio Sarri. I biancocelesti vorrebbero almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino, ma i bianconeri potrebbero tentare di inserire nella trattativa il giovane Nicolò Rovella: un'operazione che, però, potrebbe non piacere a Lotito e ai suoi, che sembrano orientati ad accettare solo cash.